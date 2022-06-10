Объемы поставок горючего маловаты и не успевают за темпами потребления.

Владелец сети автозаправочных станций Prime Дмитрий Леушкин считает, что у Украины есть большие шансы окунуться в новый виток топливного кризиса через несколько недель.

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"Цены взлетают в Европе, нефть в отрыве и пик спроса... Тут мы вдруг, откуда ни возьмись. Со своими караванами... бензолетами", – пишет предприниматель на своей странице в соцсети.

"Опт уже плюсанул на гривну-три от региона. Но самое напряженное, что мы пока проигрываем поставкам рост потребления. Уборочная приближается, фермеры и дикий объем роста перевозок. Все же на колесах сейчас и зерно и бытовые товары. Логистики по железной дороге поубавилось, она угловатая, автотранспорт в фаворе, трассы перегружены... Но это все дизель... которого на такое потребление явно нет", – прогнозирует бизнесмен.

"И лично у меня теперь дизель вызывает больше опасений, чем бензин, его понемногу тянут, его надо не так много, по сравнению с дизелем" – добавляет Дмитрий Леушкин.