Обсяги постачання пального замалі і не встигають за темпами споживання.

Власник мережі автозаправних станцій Prime Дмитро Льоушкін вважає що у України є великі шанси зануритися в новий виток паливної кризи через кілька тижнів.

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"Ціни злітають у Європі, нафта у відриві та пік попиту... Тут ми раптом, звідки не візьмись. Зі своїми караванами... бензолетами", - пише підприємець на своїй сторінці у соцмережі.

"Опт уже плюсанув на гривню-три від регіону. Але найнапружніше, що ми поки що програємо постачанням зростання споживання. Збиральна наближається, фермери і дикий обсяг зростання перевезень. Все ж таки на колесах зараз і зерно і побутові товари. Логістики залізницею поменшало, вона незграбна, автотранспорт у фаворі, траси перевантажені... Але це все дизель... якого на таке споживання явно немає", - пише бізнесмен.

"І особисто у мене тепер дизель викликає більше побоювань, аніж бензин, його потроху тягнуть, його треба не так багато, порівняно з дизелем" - додає Дмитро Льоушкін.