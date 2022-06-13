За последнюю неделю 6-13 июня поставки бензина и дизельного топлива в Украину увеличились и ситуация на АЗС немного улучшилась. Однако дефицит все еще остается острым, а потребители вынуждены искать топливо и проводить в очередях по несколько часов.

Основатель группы "Прайм" Сергей Леушкин отмечает, что поставки бензина в страну существенно увеличились, а дефицит на бензин сохраняется преимущественно в восточных областях.

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"Очереди не исчезнут. Для того чтобы рынок окончательно наполнился топливом, необходимо, чтобы прекратилась волна проверок на АЗС. У нас госрегулирование вроде бы и убрали, но с другой стороны в отношении АЗС вводят санкции из-за высоких цен. Хотя цена нефти колеблется в диапазоне 120 – 125 долларов за баррель и по такой цене продавать бензин за 52 грн/л не очень выгодно”, – говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что после отмены государственного регулирования цены на топливо этот бизнес стал относительно выгодным и поставки бензина увеличились. Однако сейчас из-за роста цен на нефть, а в результате и нефтепродукты сеть трейдеров упала вдвое и желающих завозить топливо в Украину стало меньше.

По его словам, напряженность на рынке дизельного топлива все еще сохраняется из-за высокого спроса со стороны аграриев, активизации экономики, а также роста автомобильных грузоперевозок.

"Железная дорога не справляется с перевозкой грузов, соответственно вырос спрос на услуги автоперевозчиков. Их ставки существенно выросли и они очень довольны ситуацией. Поэтому выросло и потребление дизтоплива", – говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что хотя снабжение дизтоплива растет, спрос на него растет еще больше. Он считает, что такая ситуация останется до конца сбора урожая в ноябре.