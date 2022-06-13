За останній тиждень 6-13 червня постачання бензину та дизельного палива в Україну збільшилося, а ситуація на АЗС трохи покращилась. Проте дефіцит все ще залишається. Тому споживачі змушені шукати пальне та проводити у чергах по кілька годин.

Засновник групи "Прайм" Сергій Леушкін зазначає, що постачання бензину в країну суттєво збільшилося, а дефіцит на бензин зберігається переважно у східних областях.

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"Черги не зникнуть. Для того, щоб ринок остаточно наповнився паливом, необхідно, щоб припинилася хвиля перевірок на АЗС. У нас держрегулювання начебто й прибрали, але з іншого боку щодо АЗС вводять санкції через високі ціни. Хоча ціна нафти коливається в діапазоні 120 -125 доларів за барель, тому за такою ціною продавати бензин по 52 грн/л не дуже вигідно”, – каже Леушкін.

Бізнесмен зазначає, що після скасування державного регулювання ціни на пальне цей бізнес став відносно вигідним і постачання бензину збільшилося. Проте зараз через зростання цін на нафту, а внаслідок цього і на нафтопродукти, маржа трейдерів впала вдвічі і охочих завозити пальне в Україну поменшало.

За його словами, напруженість на ринку дизельного палива все ще зберігається через високий попит з боку аграріїв, активізацію економіки, а також зростання автомобільних вантажоперевезень.

"Залізниця не справляється з перевезенням вантажів, відповідно виріс попит на послуги автоперевізників. Їхні ставки суттєво зросли і вони дуже задоволені ситуацією. Через це виросло і споживання дизпалива", – каже Леушкін.

Бізнесмен зазначає, що хоча постачання дизпалива зростає, попит на нього росте ще більше. Він вважає, що така ситуація залишиться такою до кінця жнив у листопаді.