По мнению ученых бензиновые и дизельные авто создают в сотни раз больше загрязнений, чем электромобили.

По мнению исследователей мысль о том, что электромобили очень "грязные" в изготовлении из-за батареи, не соответствует действительности.

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Ученые выяснили, что за время своей жизни автомобили на ископаемом топливе тратят в сотни раз больше сырого материала, чем электромобили на батарейках. Об этом говорится в исследовании Transport & Environment, передает британский Guardian.

За жизненный цикл литий-ионной батареи, учитывая ее дальнейшую переработку, в общем расходуется 30 кг сырого материала – за такое же время и пробег автомобиль сожжет 17 тыс. л нефти. Это означает, что расход в 300 раз больше, если считать соотношение затрат автомобиля к его собственной массе.

Да, производство большего количества электромобилей будет означать необходимость добывать больше лития, кобальта и никеля. Однако по мнению британских ученых добыча нефти для топлива и последующее его сжигание имеет гораздо большее влияние на окружающую среду.

За время своей жизни средняя машина на ископаемом топливе сжигает эквивалент башни из нефтяных бочек высотой с 25-этажку. Зато, если брать ко вниманию повторную переработку материалов, необходимых для батареи – теряется количество металла размером с футбольный мяч.