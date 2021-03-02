На думку вчених, бензинові та дизельні авто створюють у сотні разів більше забруднення, ніж електромобілі.

На переконання дослідників думка про те, що електромобілі дуже "брудні" у виготовленні через батареї, не відповідає дійсності.

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Вчені з’ясували, що за час свого життя автомобілі на викопному паливі витрачають у сотні разів більше сирого матеріалу, ніж електромобілі на батареях. Про це йдеться в дослідженні Transport & Environment, передає британський Guardian.

За життєвий цикл літій-іонної батареї, беручи до уваги її подальше перероблення, загалом витрачається 30 кг сирого матеріалу – за такий самий час і пробіг автомобіль спалить 17 тис. л нафти. Це означає витрату в 300 разів більшу, якщо рахувати співвідношення витрат автомобіля до його власної маси.

Так, виробництво більшої кількості електромобілів означатиме потребу видобувати більше літію, кобальту та нікелю. Проте на думку британських вчених видобування нафти для палива та подальше його спалення має значно більший вплив на довкілля.

За час свого життя середня машина на викопному паливі спалює еквівалент вежі з нафтових бочок заввишки з 25-поверхівку. Натомість, якщо брати на увагу повторне перероблення матеріалів, необхідних для батареї – втрачається кількість металу завбільшки як футбольний м'яч.