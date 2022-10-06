Самую белую краску в мире изобрели давно. Но для достижения нужного эффекта его нужно было наносить очень толстым слоем. Сейчас же белейшая краска мира была разрежена настолько, что она подходит для автомобилей и самолетов.

В Университете Пердью обнаружили самую белую краску в мире, а теперь исследователи объявили, что нашли способ сделать ее тоньше. Это делает его пригодным для использования в автомобильной и авиационной промышленности.

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Если вы помните, в 2019 году BMW представила X6, окрашенный в цвет Vantablack, рекламированный как самая черная краска в истории. BMW X6 было почти невозможно зафиксировать на камере, потому что Vantablack засасывает весь свет, выглядя на снимках как дыра. Вскоре была изобретена другая черная краска, еще чернее, под названием Musou Black. Естественно, Porsche хотел иметь 911 окрашенный им. Теперь есть еще один квест, чтобы найти белую белую краску.

Месяц назад исследователи из Университета Пердью попали в Книгу Гиннеса с мировым рекордом самой белой краски. В отличие от черных, упомянутых выше, поглощающих 99,6% света, белый цвет Пердью отражает большую часть света. По словам исследователей из Университета Пердью, формула белой краски отражает 98,1% солнечного излучения, в то же время излучая инфракрасное тепло.

Поскольку она выделяет больше тепла, чем поглощает, поверхность, покрытая этой краской, охлаждается ниже температуры окружающей среды. Назовите это свободным охлаждением, если хотите. Есть много применений, которые можно представить для этой краски, и автомобили тоже могут выиграть. К сожалению, краску нужно наносить толстым слоем, что делает ее достаточно тяжелой и потому непригодной для использования в автомобилях и авиации. К счастью, исследователи продолжили свою работу и теперь объявили, что они разредили краску настолько, что ее можно наносить на движущиеся и летающие вещи.

Оригинальная белая краска использовала наночастицы сульфата бария, чтобы отражать 98,1% солнечного света, охлаждая внешние поверхности более чем на 4,5 градуса Цельсия ниже температуры окружающей среды. Толщина слоя краски должна быть не менее 400 микрон, чтобы добиться такой эффективности охлаждения. Это хорошо для стационарных конструкций, таких как крыша или здание.

Новая формула, разработанная исследователями, может достигнуть подобного охлаждения со слоем всего 150 микрон. В этот раз они использовали нанопористую краску, содержащую гексагональный нитрид бора в качестве пигмента. Новая краска весит на 80% меньше, чем краска из сульфата бария, но имеет почти идентичный коэффициент отражения солнца.

"Это не только экономит деньги, но и уменьшает потребление энергии, что, в свою очередь, уменьшает выбросы парниковых газов", — сказал Сюлинь Руан, профессор машиностроения с Пердью и разработчик краски. «И в отличие от других методов охлаждения, эта краска излучает все тепло в глубокий космос, также непосредственно охлаждающий нашу планету. Удивительно, что краска может все это сделать».

Если верить исследователям Университета Пердью, краска очень близка к запуску в производство. Хотя несколько вопросов еще предстоит решить, команда уже ведет переговоры с производителями красок. Мы очень близки к тому, чтобы все вокруг нас выкрасили в белый цвет, чтобы сэкономить деньги на кондиционерах. И хотя люди любят белые машины, я не уверен, что это убедительное предложение.