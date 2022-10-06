Найбілішу фарбу у світі винайшли давно. Але для досягнення потрібного ефекту її потрібно було наносити дуже товстим шаром. Зараз же найбілішу фарбу світу було розріджено настільки, що вона підходить для автомобілів і літаків.

В Університеті Пердью виявили найбілішу фарбу в світі, а тепер дослідники оголосили, що знайшли спосіб зробити її тоншою. Це робить її придатною для використання в автомобільній та авіаційній промисловості.

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Якщо ви пам’ятаєте, у 2019 році BMW представила X6, пофарбований у колір Vantablack , рекламований як найчорніша фарба в історії. BMW X6 було майже неможливо зафіксувати на камері, тому що Vantablack засмоктував усе світло, виглядаючи на знімках як діра. Незабаром була винайдена інша чорна фарба, яка була ще чорнішою, під назвою Musou Black. Природно, Porsche хотів мати 911 пофарбований ним. Тепер є ще один квест, щоб знайти найбілішу білу фарбу.

Місяць тому дослідники з Університету Пердью потрапили до Книги Гіннеса зі світовим рекордом найбілішої фарби. На відміну від чорних, згаданих вище, які поглинають 99,6% світла, білий колір Пердью відбиває більшу частину світла. За словами дослідників з Університету Пердью, формула білої фарби відбиває 98,1% сонячного випромінювання, водночас випромінюючи інфрачервоне тепло.

Оскільки вона виділяє більше тепла, ніж поглинає, поверхня, покрита цією фарбою, охолоджується нижче температури навколишнього середовища. Назвіть це вільним охолодженням, якщо хочете. Є багато застосувань, які можна уявити для цієї фарби, і автомобілі також можуть виграти. На жаль, фарбу потрібно наносити товстим шаром, що робить її досить важкою і тому непридатною для використання в автомобілях та авіації. На щастя, дослідники продовжили свою роботу і тепер оголосили, що вони розрідили фарбу настільки, що її можна наносити на речі, які рухаються та літають.

Оригінальна біла фарба використовувала наночастинки сульфату барію, щоб відбивати 98,1% сонячного світла, охолоджуючи зовнішні поверхні більш ніж на 4,5 градуса Цельсія нижче температури навколишнього середовища. Товщина шару фарби повинна бути не менше 400 мікрон, щоб досягти такої ефективності охолодження. Це добре для стаціонарних конструкцій, таких як дах або будівля.

Нова формула, розроблена дослідниками, може досягти подібного охолодження з шаром лише 150 мікрон. Цього разу вони використали нанопористу фарбу, яка містить гексагональний нітрид бору як пігмент. Нова фарба важить на 80% менше, ніж фарба з сульфату барію, але має майже ідентичний коефіцієнт відбиття сонця.

«Це не тільки економить гроші, але й зменшує споживання енергії, що, у свою чергу, зменшує викиди парникових газів», - сказав Сюлінь Руан, професор машинобудування з Пердью та розробник фарби. «І на відміну від інших методів охолодження, ця фарба випромінює все тепло в глибокий космос, що також безпосередньо охолоджує нашу планету. Дивно, що фарба може все це зробити».

Якщо вірити дослідникам Університету Пердью , фарба дуже близька до запуску у виробництво. Хоча кілька питань ще потрібно вирішити, команда вже веде переговори з виробниками фарб. Ми дуже близькі до того, щоб все навколо нас пофарбували в білий колір, щоб заощадити гроші на кондиціонерах. І хоча люди люблять білі машини , я не впевнений, що це переконлива пропозиція.