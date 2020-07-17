Принимать экзамены и выдавать удостоверения водителя теперь будут по новой процедуре.

Сегодня, 17 июля, вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408. Он утверждает сразу две новые Инструкции:

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"О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя", которая совершенствует процедуры выдачи удостоверения водителя, а также более подробно регламентирует их проведение;

"Об использовании технических средств контроля при сдаче экзаменов (в том числе фото- и видеотехники), сохранении полученной с помощью них информации и доступе к ней", которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Основные нововведения:

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления – до трех месяцев;

подтвердить навык управления транспортным средством можно также документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, либо временным регистрационным талоном;

в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и т. п;

продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не больше часа;

возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т. п);

фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;

установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т. п);

возможное исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И возобновление ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.

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Напоминаем, что на сайте Главного сервисного центра МВД можно ознакомиться с маршрутами для усовершенствования навыков управления транспортными средствами, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.