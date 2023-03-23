Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, разгоняющийся до сотни за 3,6 секунды, выставлен на аукцион IAAI в США.

На аукционе IAAI в США выставлен автомобиль, который производитель называет самым быстрым седаном массового производства в мире. Это Dodge Charger SRT Hellcat в модификации Widebody.

Эта машина была угнана и возвращена страховой. Бывший владелец по какой-то причине отказался от спорткара, поэтому страховая компания выставила ее на торги. При рыночной цене в 92 480 тысяч долларов нынешняя ставка на нее – 40 тысяч долларов. Торги пройдут утром 24 марта.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, который выставлен на аукцион – это 4-дверный седан цвета "мокрый асфальт". Под капотом у него – восьмицилиндровый 6,2-литровый двигатель Supercharged HEMI V8 SRT. На вид у машины нет повреждений, красивый коричневый кожаный салон, есть ключ. На одометре у Dodge всего 9,7 тысяч миль (около 15 тысяч км), произведен он в 2021 году.

Рассчитать, во сколько обойдется растаможка этого автомобиля, можно с помощью таможенного калькулятора.

От стандартной версии седана Charger вариант Widebody отличается новыми, более широкими кузовными панелями спереди и сзади, расширителями колесных арок, измененным задним спойлером и 20-дюймовыми колесными дисками нового дизайна.

Кроме того, седан получил модернизированную подвеску с более жесткими пружинами, увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости и адаптивными амортизаторами Bilstein с тремя вариантами настроек. Кроме того, Charger SRT Hellcat Widebody имеет новый усилитель рулевого управления, а также шестипоршневые тормозные механизмы Brembo.

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Dodge Charger SRT Hellcat Widebody развивает 717 л. с. и 881 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Седан способен ускоряться с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,6 сек., а на преодоление драговой дистанции в четверть мили (402 м) уходит 10,96 секунды. Максимальная скорость Dodge Charger SRT Hellcat Widebody составляет 315 км/ч.