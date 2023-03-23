Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, який розганяється до сотні за 3,6 секунд, виставлений на аукціон IAAI у США.

На аукціоні IAAI у США виставлено автомобіль, який виробник називає “найшвидшим седаном масового виробництва у світі”. Це Dodge Charger SRT Hellcat у модифікації Widebody.

Ця машина була вкрадена і повернута страховій. Колишній власник з якоїсь причини відмовився від машини, тому страхова компанії виставила її на торги. При ринковій ціні у 92 480 тисяч доларів нинішня ставка на неї – 40 тисяч доларів. Торги пройдуть вранці 24 березня.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, який виставлений на аукціон – це 4-дверний седан кольору “мокрий асфальт”. Під капотом у нього – восьмициліндровий 6,2-літровий двигун Supercharged HEMI V8 SRT. На вигляд у машини немає пошкоджень, гарний коричневий шкіряний салон, є ключ. Dodge пройшов всього 9,7 тисяч миль (близько 15 тисяч км), виготовлений у 2021 році.

Розрахувати, у скільки обійдеться розмитнення цього авто, можна за допомогою митного калькулятора.

Від стандартної версії седана Charger варіант Widebody відрізняється новими, ширшими кузовними панелями спереду та ззаду, розширювачами колісних арок, а також зміненим заднім спойлером та 20-дюймовими колісними дисками нового дизайну.

Крім того, седан отримав модернізовану підвіску з жорсткішими пружинами, збільшеними стабілізаторами поперечної стійкості та адаптивними амортизаторами Bilstein з трьома варіантами налаштувань. Окрім того, Charger SRT Hellcat Widebody має новий підсилювач рульового керування, а також шестипоршневі гальмівні механізми Brembo.

Нова шина SportContact 7 від Continental призначена для динамічних, але безпечних поїздок потужними автомобілями на сухих та мокрих дорогах. Вона забезпечує найкраще зчеплення під час поворотів та максимальне задоволення від водіння. Рекламна інформація

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody розвиває 717 л. с. і 881 Нм крутного моменту. Двигун працює у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Седан здатний прискорюватися з місця до 60 миль на годину (96 км/год) за 3,6 сек., а на подолання драгової дистанції у чверть милі (402 м) йде 10,96 секунди. Максимальна швидкість Dodge Charger SRT Hellcat Widebody складає 315 км/год.