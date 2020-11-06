Ford Super Duty 6×6 от ателье Diesel Brothers был создан по заказу известного музыкального исполнителя и должен был стать звездой тюнинг-шоу SEMA, а взамен прославился совершенно иным образом.

Тюнинг и стайлинг часто превращают удобные автомобили на красивые с виду, но непрактичные вещи – заниженный клиренс и низкий обвес, большие колесные диски, которые ухудшают работу подвески, жесткие ковши, вместо комфортных кресел – все это моде хорошо выглядеть и ездит не очень хорошо. В этом, на собственном горьком опыте, смог убедиться один автоугонщик.

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Ford Super Duty (F-550) – это большой мощный пикап, предназначение которого возить грузы в багажнике и быть тягачом для прицепов и отнюдь не соревноваться в скорости. А в мастерской Diesel Brothers полугрузовик “прокачали” до уровня Голиафа, добавив еще одну ось, установив большие колеса и различные аксессуары. Автомобиль, предположительно, принадлежит музыкальному артисту DJ Marshmello и в прошлом году демонстрировался на шоу SEMA, сообщает Roadshow. Также отмечается, что стоимость тюнингового пикапа составляет около 350 тысяч долларов.

Попытка автоугонщика скрыться на таком хорошо заметном и неповоротливом автомобиле от полиции представляется лишенной смысла, тем более, что он успел привлечь еще и внимание вертолета одного из телеканалов Лос-Анджелеса. Как похититель рассчитывал избавиться от "хвоста" – не ясно, но долгое время он упорно убегал от полицейских на не очень большой скорости. Однако в одном из поворотов гигантскому пикапу просто не хватило места для выполнения маневра и он врезался в столб. Злоумышленник был задержан на месте.