Ford Super Duty 6×6 від ательє Diesel Brothers був створений на замовлення відомого музичного виконавця і мав стати зіркою тюнінг-шоу SEMA, а натомість прославився зовсім іншим чином.

Тюнінг та стайлінг часто перетворюють зручні автомобілі на гарні з вигляду, але непрактичні речі – занижений кліренс та низький обвіс, великі колісні диски, що погіршують роботу підвіски, жорсткі ковші, замість комфортних крісел – усе це моде добре виглядати та їздить не дуже добре. У цьому, на власному гіркому досвіді, зміг переконатись один автовикрадач.

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Ford Super Duty (F-550) – це великий потужний пікап, призначення якого возити вантажі у багажнику та бути тягачем для причепів і аж ніяк не змагатись у швидкості. А в майстерні Diesel Brothers напіввантажівку “прокачали” до рівня Голіафа, додавши ще одну вісь, встановивши великі колеса і різні аксесуари. Автомобіль, імовірно, належить музичному артисту DJ Marshmello і минулого року демонструвався на шоу SEMA, повідомляє Roadshow. Також зазначається, що вартість тюнінгованого пікапа становить близько 350 тисяч доларів.

Спроба автовикрадача утікти на такому добре помітному і неповороткому автомобілі від поліції видається позбавленою сенсу, тим більше, що він встиг привернути ще й увагу гелікоптера одного з телеканалів Лос-Анджелеса. Як викрадач розраховував позбутись “хвоста” – не ясно, та довгий час він уперто утікав від поліцейських на не дуже великій швидкості. Однак в одному з поворотів велетенському пікапу просто не вистачило місця для виконання маневру і він врізався у стовп. Зловмисника було затримано на місці.