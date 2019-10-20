Каждый теплый день октября – подарок автомобилисту: можно найти пару часов и сделать что-то полезное для своей "ласточки". И для себя тоже, ведь пережить суровое зимнее время водителю проще, если хоть немного к нему подготовиться. Мы собрали самые редкие из полезных советов зимнего толка.

К счастью, мало-мальски современный автомобиль не требует специальной поготовки к зиме: все жидкости в нем морозостойкие, климатическая система инсталлирована раз и навсегда, переключать “воздухан” в положение “Зима” и перенастраивать карбюратор давно уже не нужно, и даже шины некоторые предпочитают всесезонные.

Конечно, теплые деньки осени хочется потратить на пикник или прогулку на природе. Но если вы любите вашу машину, найдите и для нее пару часов.

И хотя перевода в зимний режим наши нынешние автомобили не требуют, кое-что по мелочи все-таки нужно сделать – это поможет водителю уберечься от проблем в холода и продлит жизнь автомобилю.

Читайте также: Осень: почему в дождь чаще случаются ДТП

Осушите салон. Мокрые ковры, обивка кресел и сырая ветошь под сиденьями в холодную пору будут провоцировать запотевание стекол, а это означает плохой обзор и угрозу безопасности. Кроме того, влага – это скорая коррозия кузова и в перспективе – недешевый ремонт. Удалите из салона и багажника все мокрые вещи и оставьте машину с приоткрытым окном на солнце.

Осушите уплотнители. Пропитанные влагой резиновые уплотнителей дверей и крышки багажника в первый же мороз примерзнут к дверному проему и отрывать двери от металла придется “с мясом”. Резинки мало просто протереть ветошью, их нужно обработать силиконовым препаратом или натереть кусочком обыкновенного мыла.

Просушку салона накануне зимнего сезона можно совместить с выездом на природу: найдите освещенную солнцем полянку и приоткройте окна.

Осушите бак . Об этом мало кто задумывается, а зря. Влага, которая конденсируется в топливном баке, в мороз может замерзнуть и заблокировать питание двигателя. В особенности это касается водителей, которые любят кататься с полупустым баком, например, владельцы машин с ГБО. Накануне холодов в бак нужно залить специальную жидкость на спиртовой основе – она найдет воду, свяжет ее и вместе с топливом отправит в цилиндре, где смесь благополучно сгорит.

Навоскуйте кузов. Это самая громоздкая из осенних процедур, но она же – из числа самых важных. Потому что воск будет защищать лакокрасочное покрытие от разрушения, а значит, кузов на какое-то время будет надежнее защищен от коррозии.

Читайте также: Подготовка к зиме: готовим машину и себя

Очистите воздухозаборники. У многих моделей автомобилей решетки забора воздуха в салон имеют склонность забиваться типичным природным мусором - сухими листьями, соцветиями, каштановой скорлупой и т.п. Осень дает самый щедрый урожай подобных отходов, поэтому как раз в октябре самое время от них избавиться.

Если вовремя не очистить решетки воздуховода климатической системы, велика вероятность, что листья и прочий мусор попадут в вентилятор, где будут шуметь и нарушать работу привода.

Проверьте аккумулятор. Этот пункт может оказаться самым дорогим в программе осенней инспекции, но альтернативы тут нет. Холодное время года быстро вынесет приговор старой, изношенной батарее, и по известному закону это случится в самый неподходящий момент. Поэтому лучше заранее обратиться к автоэлектрику, который протестирует ваш аккумулятор и спрогнозирует остаток ресурса для него. Акцентируем ваше внимание на том, что для правильного диагноза АКБ нужно знать некоторые тонкости их сервиса, поэтому обращайтесь к опытному и добросовестному профессионалу.

Когда придет зима, щетки ждут нелегкие испытания, поэтому лучше заменить их заранее, или держать под рукой новый комплект.

Проверьте дворники. Строго говоря, щетки стеклоочистителей осенью лучше не проверять, а заменять – зимой на них ложится дополнительная нагрузка и ответственность за вашу безопасность. Но если дворникам не десять лет, они вряд ли откажут сразу, а заменить их несложно и зимой. Поэтому важно хотя бы убедиться в том, что каркас в ближайшее время не разрушится при работе и обломки не поцарапают стекло.

Рекомендация Авто24

В конец концов, все это можно и не делать, приурочив решение возможных проблем к моменту их возникновения. Но согласитесь, многие, даже мелкие трудности проще преодолевать не на морозе и в метель, а на октябрьском солнышке.

Читайте также: Подготовка к зиме: встречаем День жестянщика​​​​​​​