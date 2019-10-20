Кожен теплий день жовтня – подарунок автомобілісту: можна знайти пару годин і зробити щось корисне для своєї "ластівки". І для себе теж, адже пережити суворий зимовий час водієві простіше, якщо хоч трохи до нього підготуватися. Ми зібрали найрідкісніші з корисних порад зимового спрямування.

На щастя, сучасний автомобіль не вимагає спеціальної підготовки до зими: всі рідини в ньому морозостійкі, кліматична система інстальована раз і назавжди, перемикати повітряний фільтр в положення "Зима" і переналаштовувати карбюратор давно вже не потрібно, і навіть шини у деяких водіїв всесезонні.

Звичайно, теплі деньки осені хочеться витратити на пікнік або прогулянку на природі. Але якщо ви любите вашу машину, знайдіть і для неї кілька годин.

І хоча переведення в зимовий режим наші нинішні автомобілі не вимагають, деякі дрібниці все-таки потрібно зробити – це допоможе водієві вберегтися від проблем в холоди і продовжить життя автомобілю.

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Осушіть салон. Мокрі килимки, оббивка крісел і сирі серветки під сидіннями в холодну пору будуть провокувати запотівання стекол, а це означає поганий огляд і загрозу безпеці. Крім того, волога – це швидка корозія кузова і в перспективі – недешевий ремонт. Видаліть з салону і багажника всі мокрі речі і залиште машину з відкритим вікном на сонці.

Осушіть ущільнювачі. Просочені вологою гумові ущільнювачі дверей і кришки багажника в перший мороз примерзнуть до дверного отвору і відривати двері від металу доведеться "з м'ясом". Гумки мало просто протерти ганчіркою, їх потрібно обробити силіконовим препаратом або натерти шматочком звичайного мила.

Просушку салону напередодні зимового сезону можна поєднати з виїздом на природу: знайдіть освітлену сонцем галявину і привідкрийте вікна.

Осушіть бак. Про це мало хто замислюється, а даремно. Волога, яка конденсується в паливному баку, в мороз може замерзнути і заблокувати живлення двигуна. Особливо це стосується водіїв, які люблять кататися з напівпорожнім баком, наприклад, власників машин з ГБО. Напередодні холодів у бак потрібно залити спеціальну рідину на спиртовій основі – вона знайде воду, зв'яже її і разом з паливом відправить в циліндри, де суміш благополучно згорить.

Навоскуйте кузов. Це найбільш кропітка з осінніх процедур, але вона ж – з числа найважливіших. Тому що віск буде захищати лакофарбове покриття від руйнування, а отже, кузов на якийсь час буде надійніше захищений від корозії.

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Очистіть повітрозабірники. У багатьох моделей автомобілів решітки забору повітря в салон мають схильність забиватися типовим природним сміттям – сухим листям, суцвіттями, каштановою шкаралупою і т.п. Осінь дає найщедріший урожай подібних відходів, тому якраз в жовтні час від них позбутися.

Якщо вчасно не очистити решітки повітропровіда кліматичної системи, велика ймовірність, що листя та інше сміття потраплять у вентилятор, де будуть шуміти і порушувати роботу приводу.

Перевірте акумулятор. Цей пункт може виявитися найдорожчим в програмі осінньої інспекції, але альтернативи тут немає. Холодна пора року швидко винесе вирок старій, зношеній батареї, і за відомим законом це трапиться в найбільш невідповідний момент. Тому краще заздалегідь звернутися до автоелектрика, який протестує ваш акумулятор і спрогнозує залишок ресурсу для нього. Акцентуємо вашу увагу на тому, що для правильного діагнозу АКБ потрібно знати деякі тонкощі їх сервісу, тому звертайтеся до досвідченого і сумлінного професіонала.

Коли прийде зима, щітки чекають нелегкі випробування, тому краще замінити їх заздалегідь, або тримати під рукою новий комплект.

Перевірте двірники. Строго кажучи, щітки склоочисників восени краще не перевіряти, а замінювати – взимку на них лягає додаткове навантаження і відповідальність за вашу безпеку. Але якщо двірникам не десять років, вони навряд чи відмовлять відразу, а замінити їх нескладно і взимку. Тому важливо хоча б переконатися в тому, що каркас найближчим часом не зруйнується при роботі і уламки не подряпають скло.

Рекомендація Авто24

Зрештою, все це можна і не робити, вирішуючи проблеми під час їх виникнення. Але погодьтеся, багато, навіть дрібних труднощів простіше долати не на морозі і в заметіль, а на жовтневому сонечку.

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