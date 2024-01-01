Уклонистов быстрее будут лишать водительских "прав": новое постановление правительства

Изменениями в Порядок организации и ведения воинского учета ускоряется обмен данными между ТЦК и Нацполицией, что поможет также ускорить реализацию норм КАСУ об ограничении уклонистов в праве управления авто. Об этом пишет sud.ua.

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Министерство обороны сообщило, что отныне ТЦК, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией по уклонистам.

"Ключевым нововведением является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД. Это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их дальнейшего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ. В случае отсутствия технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию. Цифровизация взаимодействия между ведомствами должна обеспечить более эффективное выполнение задач в сфере мобилизационной подготовки и воинского учета" - указало Минобороны.

Судя по содержанию изменений, речь идет об упрощении для ТЦК доказательства в суде факта невозможности доставить лицо, чтобы применить к нему отдельную меру – ограничения в праве управления транспортирными средствами.

Как построена процедура

В начале процедуры руководитель ТЦК должен обратиться в Нацполицию по доставке лица. В случае же получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу его местонахождения, места жительства или пребывания требование о выполнении обязанности.

В дальнейшем, в случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования (то есть, в том числе, если Укрпочтой проставлена отметка о невозможности вручения) не выполнил обязанности, ТЦК обращается в суд по поводу ограничения в праве управления авто.

Для чего внесли изменения

То есть, звено об обмене сообщениями между ТЦК и Нацполицией, которая необходима для начала судебной процедуры ограничения в праве управления авто, будет упрощена благодаря информационному взаимодействию между реестрами, и не будет занимать много времени.

Напомним, после того, как суд удовлетворяет иск ТЦК и решение вступает в силу, постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения направляется органам Национальной полиции для применения к лицу временного ограничения в праве управления транспортным средством.