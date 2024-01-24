В новом законопроекте "О мобилизации" выписан порядок лишения права управления автомобилем для тех, кто не явился по повестке в ТЦК.

Новый законопроект о мобилизации, который внесло в парламент Минобороны, уточняет ряд моментов относительно водителей, которые уклоняются от визитов в ТЦК по выданным повесткам. Об этом свидетельствует документ, который обнародовал Цензор.нет. Хотя некоторые представители власти называет этот документ фейковым.

По данным источника, 25 января этот доработанный проект закона будет представлен на рабочей группе парламента. Поэтому уже завтра можно будет проверить его оригинальность.

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Согласно проекту закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", каждый военнообязанный в течение 60 дней со дня вступления в силу этого документа должен уточнить свои данные в ТЦК или ЦПАУ.

Порядок вручения повесток (где и когда можно вручать, через какие инструменты передается) возлагается на Кабинет министров Украины. В то же время если человеку вручили повестку в ТЦК, но он не появился в указанное время, прописана процедура действий по уклонисту. Через 5 дней после того, как человек не появился в ТЦК и СП, к нему направляют требование о выполнении обязанности военнообязанного. Если и через 10 дней после этого лицо не появилось, дело передается в суд.

Суд принимает решение относительно уклониста о временном ограничении выезда за границу, арест на средства или временное ограничение пользования автомобилем. Что именно означает последняя дефиниция, не разъясняется. Это может быть как отметка в базе о приостановлении действия водительского удостоверения, так и свидетельства на регистрацию автомобиля (хотя это уже посягательство на частную собственность, которая гарантируется Конституцией).

Поэтому более четкое понимание ограничения водителей-уклонистов будет известно после обнародования всего законопроекта.

Напомним, что ТЦК получит доступ к данным с удостоверениями водителями: соответствующий закон уже принят.