У новому законопроєкті "Про мобілізацію" виписано порядок позбавлення права керування автомобілем для тих, хто не з'явився за повісткою у ТЦК.

Новий законопроєкт про мобілізацію, який внесло в парламент Міноборони, уточнює ряд моментів щодо водіїв, які ухиляються від візитів в ТЦК за виданими повістками. Про це свідчить документ, який оприлюднив Цензор.нет. Щоправда, деякі представники влади називають цю інформацію фейком.

За даними “Цензора”, 25 січня цей доопрацьований проєкт закону буде представлено на робочій групі парламенту. Тож перевірити його справжність можна буде вже завтра.

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Згідно з проєктом закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби”, кожен військовозобов’язаний протягом 60 днів з дня набрання чинності цього документу повинен уточнити свої дані у ТЦК чи ЦНАПі.

Порядок вручення повісток (де і коли можна вручати, через які інструменти передається) покладається на Кабінет міністрів України. Водночас якщо людині вручили повістку до ТЦК, але він не з’явився у вказаний час, прописана процедура дій щодо ухилянта. Через 5 днів після того, як людина не з’явилася у ТЦК та СП, до неї надсилають вимогу про виконання обов’язку військовозобов’язаного. Якщо і через 10 днів після цього особа не з’явилась, справа передається в суд.

Суд приймає рішення щодо ухилянта про тимчасове обмеження виїзду за кордон, арешт на кошти чи тимчасове обмеження користування автомобілем. Що саме означає остання дефініція, не роз’яснюється. Це може бути як відмітка в базі про призупинення дії водійського посвідчення, так і свідоцтва на реєстрацію автомобіля (хоча це вже посягання на приватну власність, яка гарантується Конституцією).

Тому чіткіше розуміння обмеження водіїв-ухилянтів буде відоме після оприлюднення всього законопроєкту.

Нагадаємо, що ТЦК отримає доступ до даних з посвідченнями водіями: відповідний закон вже ухвалено.