Ухилянтів швидше позбавлятимуть водійських "прав": нова постанова уряду

Змінами до Порядку організації та ведення військового обліку прискорюється обмін даними між ТЦК і Нацполіцією, що допоможе також прискорити реалізацію норм КАСУ про обмеження ухилянтів у праві керування авто. Про це пише sud.ua.

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Міністерство оборони повідомило, що відтепер ТЦК, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо ухилянтів.

«Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС. Це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції. Цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку» - вказало Міноборони.

Судячи із змісту змін, йдеться про спрощення для ТЦК доведення в суді факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід – обмеження у праві керування транспортирними засобами.

Як побудована процедура

На початку процедури керівник ТЦК повинен звернутися до Нацполіції щодо доставлення особи. У разі ж отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку.

Надалі, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (тобто, у тому числі, якщо Укрпоштою проставлена відмітка про неможливість вручення) не виконав обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто.

Для чого внесли зміни

Тобто, ланка про обмін повідомленнями між ТЦК та Нацполіцією, яка необхідна для початку судової процедури обмеження у праві керування авто, буде спрощена завдяки інформаційній взаємодії між реєстрами, і не буде займати багато часу.

Нагадаємо, після того, як суд задовольняє позов ТЦК і рішення набуває сили, постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилається органам Національної поліції для застосування до особи тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом.