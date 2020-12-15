Некоторым в этой жизни везет больше других. Machine Gun Kelly – один из таких людей: он знаменит, богат, имеет красивую подругу и несколько крутых машин.

Рэпер, рок-музыкант, певец и актер, известный под сценическими псевдонимами Machine Gun Kelly и MGK, ведет жизнь настоящего рокера. Например, чтобы отметить окончание гастрольного тура, от порадовал себя подарком в виде новенького Aston Martin DB11 пурпурного цвета, стоимостью не менее 200 тысяч долларов. Выяснилось, что в течение последней недели машина была угнана и возвращена владельцу.

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Состояние музыканта составляет 10 миллионов долларов, поэтому MGK еще не углубился в коллекционирование автомобильной экзотики и всеми своими машинами регулярно пользуется. Aston Martin не стал исключением, шоумена не раз замечали за рулем, часто в сопровождении его девушки – красавицы Меган Фокс.

Оказалось, что неделю назад DB11 был похищен прямо возле дома MGK. Новость обнародовал его бывший сосед Джефф Льюис, который выехал за пределы района, после публичной вражды с MGK за его непрекращающиеся вечеринки. Льюис рассказал в своем подкасте, что текущий владелец его дома позвонил ему, чтобы спросить, охватывают ли его камеры охраны подъездную часть к дому MGK.

“Да, машину Колсона украли. Не стоит оставлять Aston Martin на подъездной дорожке в Лос-Анджелесе", – сказал Льюис. Ричард Колсон Бейкер – настоящее имя MGK.

Полиция Лос-Анджелеса смогла найти автомобиль через неделю, правда совершенно случайно. Несколько офицеров заметили машину в дорожном движении, но на тот момент не могли преследовать. Позже они обнаружили пурпурный спорткар припаркованным на подъездной дорожке частного дома в том же районе, где его заметили раньше. Двигатель автомобиля все еще работал, поэтому правоохранители пришли к выводу, что злоумышленник испугался и срочно покинул машину.

Несмотря на то, что автомобиль находился в чужих руках в течение целой недели, DB11 вернулся к законному владельцу без единого повреждения. Разве это не везение?