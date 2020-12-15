Декому у цьому житті щастить більше за інших. Machine Gun Kelly – один із таких людей: він знаменитий, багатий, має гарну подругу і кілька крутих машин. І навіть у поганій ситуації йому пощастило.

Репер, рок-музикант, співак і актор, відомий під сценічними псевдонімами Machine Gun Kelly та MGK, веде життя справжнього рокера. Наприклад, щоб відзначити закінчення гастрольного туру, від потішив себе подарунком у вигляді новенького Aston Martin DB11 пурпурового кольору, вартістю не менше 200 тисяч доларів. З’ясувалось, що протягом останнього тижня машину було викрадено і повернено власнику.

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Статки музиканта становлять 10 мільйонів доларів, тож MGK ще не заглибився у колекціонування автомобільної екзотики і усіма своїми машинами регулярно користується. Aston Martin не став винятком, шоумена не раз помічали за кермом, часто в супроводі його дівчини – красуні Меган Фокс.

Виявилось, що тиждень тому DB11 був викрадений прямо біля будинку MGK. Новину оприлюднив його колишній сусід Джефф Льюїс, який виїхав за межі району, після публічної ворожнечі з MGK за його безперервні вечірки. Льюїс розповів у своєму подкасті, що поточний власник його будинку зателефонував йому, щоб запитати, чи охоплюють його камери охорони під’їзну частину MGK.

“Так, машину Колсона вкрали. Не варто залишати Aston Martin на під’їздній доріжці у Лос-Анджелесі”, – сказав Льюїс. Колсон – справжнє ім'я MGK, Річард Колсон Бейкер.

Поліція Лос-Анджелеса змогла знайти автомобіль через тиждень, щоправда абсолютно випадково. Кілька офіцерів помітили машину в дорожньому русі, але на той момент не могли переслідувати. Пізніше вони виявили пурпуровий спорткар припаркованим на під'їздній доріжці приватного будинку в тому ж районі, де його помітили раніше. Двигун автомобіля все ще працював, тож правоохоронці дійшли висновку, що зловмисник злякався і терміново покинув машину.

Незважаючи на те, що автомобіль перебував у чужих руках протягом цілого тижня, DB11 повернувся до законного власника без жодного ушкодження. Хіба ж це не везіння?