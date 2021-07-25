Пограничники Мукачевского отряда обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске.

24 июля через пункт пропуска "Вилок" пытались провезти в Украину Mercedes-Benz C-класса 2015 года выпуска. Его ввозил 43-летний гражданин Венгрии.

Во время проверки документов это авто обнаружили в базе данных Интерпола.

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Как оказалось, этот автомобиль еще в июле 2016 года был угнан в Австрии. После подтверждения факта наличия в базе Интерпола, пограничники передали автомобиль сотрудникам Национальной полиции.