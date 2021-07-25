Прикордонники Мукачівського загону виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку.

24 липня через пункт пропуску "Вилок" намагались провести в Україну Mercedes-Benz C-класу 2015 року випуску. Його ввозив 43-річний громадянин Угорщини.

Під час перевірки документів це авто виявили в базі даних Інтерполу.

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Як виявилось, цей автомобіль ще у липні 2016 року був викрадений в Австрії. Після підтвердження факту наявності у базі Інтерполу прикордонники передали автомобіль співробітникам Національної поліції.