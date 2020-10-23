Концессия в автодорожной отрасли позволит привлечь более $ 9 млрд частных инвестиций

В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог. Первыми для реализации будут предложены.

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участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

участок дороги М-06 от Киева до Ровно;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков – Днепр – Запорожье (М-29, M-04, M-18);

участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.

При этом частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а с Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству дороги.

Вместо взимания платы за проезд планируется, что инвестор будет зарабатывать за счет развития придорожной инфраструктуры: АЗС, заведений общественного питания, рекламных площадей и т.д.

По мнению министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, реализация всей программы позволит в среднесрочной перспективе привлечь более $9 млрд частных инвестиций в восстановление и содержание более 4500 километров автомобильных дорог государственного значения.

Концессия – это форма государственно-частного партнерства, при которой объекты госсобственности передаются во временное пользование частным предприятиям.