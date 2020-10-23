Концесія в автодорожньої галузі дозволить залучити більше $ 9 млрд приватних інвестицій

В Україні планують реалізувати перші пілотні проекти державно-приватного партнерства в автодорожньої галузі, передавши в концесію шість автодоріг. Першими для реалізації будуть запропоновані.

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ділянку дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

ділянку дороги М-06 від Києва до Рівного;

маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19);

маршрут Харків - Дніпро - Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);

ділянку дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.

При цьому приватний інвестор візьме на себе зобов'язання оновлювати і розвивати існуючу дорогу, а з Дорожнього фонду виділятимуться кошти на підтримку інвестора за умови дотримання ним усіх зобов'язань за якістю дороги.

Замість справляння плати за проїзд планується, що інвестор буде заробляти за рахунок розвитку придорожньої інфраструктури: АЗС, закладів громадського харчування, рекламних площ і т.п.

На думку міністра інфраструктури України Владислава Криклія, реалізація всієї програми дозволить в середньостроковій перспективі залучити більше $ 9 млрд приватних інвестицій у відновлення і утримання більше 4500 кілометрів автомобільних доріг державного значення.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, при якій об'єкти держвласності передаються у тимчасове користування приватним підприємствам.