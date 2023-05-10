Они должны быть исполнены в версиях медицинских транспортных средств.

Украина обратилась в Бразилию с запросом на приобретение бронетранспортеров Guarani для ГСЧС, сообщают бразильское издание TecnoDefesa. Согласно сообщению, правительство Украины направило запрос в Министерство обороны Бразилии по экспорту 450 единиц бронированных машин Guarani в версии бронированных медицинских транспортных средств.

Запрос указывает, что техника должна быть окрашена в красно-желтый цвет и предназначена для эвакуации гражданского населения и транспортировки раненых из зоны боевых действий.

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Это соглашение может быть важно для Бразилии, поскольку это позволит разработать медицинскую версию Guarani и расширить производственную линию компании Iveco Defence Vehicles в городе Сети-Лагоас.

Запрос также указывает на желание Украины приобрести машину с бразильской системой управления C2, которая обеспечивает командиру транспортного средства информацию о состоянии автомобиля, геопозиционировании, изображениях с камер наблюдения и собирает информацию с внешних платформ.

Украина планирует оплатить транспортные средства, которые будут использоваться для гуманитарных миссий с помощью союзников. Предыдущие запросы на приобретение машин Guarani были отклонены, но новый запрос – попытка продолжить переговоры.

Guarani

Guarani – это семейство 20-тонных бронированных машин-амфибий с колесной формулой 6×6, разработанных совместно компанией Iveco Defense Vehicles и бразильской армией по контракту 2009 года.

При размерах 6,9 метра в длину, 2,7 метра в ширину и 2,3 метра в высоту его можно транспортировать на самолетах C-130 Hercules и KC-390.

Это семейство бронетехники может оснащаться пилотируемыми и непилотируемыми турелями с вооружением от 5,56 до 30 мм. Конструкция техники модульная, что позволяет выбрать необходимую заказчику конфигурацию без лишних инженерных работ.

Guarani может быть изготовлена в версии боевой машины, разведывательной машины, командного пункта, эвакуационной или “скорой”.