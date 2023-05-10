Вони мають бути виконанні у версіях медичних транспортних засобів.

Україна звернулася до Бразилії з запитом на придбання бронетранспортерів Guarani для ДСНС, повідомляють бразильське видання TecnoDefesa. Згідно з повідомленням, уряд України направив запит до Міністерства оборони Бразилії щодо експорту 450 одиниць броньованих машин Guarani у версії броньованих медичних транспортних засобів.

Запит вказує, що техніка має бути пофарбована в червоно-жовті кольори та призначена для евакуації цивільного населення та транспортування поранених з зони бойових дій.

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Це угода може бути важливою для Бразилії, оскільки це дозволить розробити медичну версію Guarani та розширити виробничу лінію компанії Iveco Defence Vehicles у місті Сеті-Лагоас.

Запит також вказує на бажання України придбати машину з бразильською системою управління C2, яка забезпечує командиру транспортного засобу інформацію про стан автомобіля, геопозиціювання, зображення з камер спостереження та збирає інформацію з зовнішніх платформ.

Україна планує оплатити транспортні засоби, які будуть використовуватися для гуманітарних місій, за допомогою союзників. Попередні запити на придбання машин Guarani були відхилені, але новий запит є спробою продовжити переговори.

Guarani

Guarani — це сімейство 20-тонних броньованих машин-амфібій із колісною формулою 6×6, розроблених спільно компанією Iveco Defense Vehicles і бразильською армією за контрактом 2009 року.

При розмірах 6,9 метра в довжину, 2,7 метра в ширину і 2,3 метра в висоту його можна транспортувати літаками C-130 Hercules і KC-390.

Це сімейство бронетехніки може оснащуватися пілотованими та непілотованими турелями з озброєнням від 5,56 до 30 мм. Конструкція техніки модульна, це дозволяє обрати необхідну замовнику конфігурацію без зайвих інженерних робіт.

Guarani може бути виготовлена у версії бойової машини, машини розвідки, командного пункту, евакуаційної машини чи швидкої.