Украина и Италия будут признавать и обменивать водительское удостоверение на основе принципа взаимности.

Такой обмен будет осуществляться без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов. Соответствующее соглашение сегодня утвердил украинский Кабмин.

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Напомним, что действие соглашения о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Италией приостановили с 1 июня 2021 года. Но 20 июля было подписано новое соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия предварительного соглашения получено и обработано более 22 тысяч запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

Новое соглашение является редакцией предыдущего, которое было заключено в 2015 году сроком на 5 лет.