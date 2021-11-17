Україна та Італія визнаватимуть та обмінюватимуть посвідчення водія на основі принципу взаємності.

Такий обмін здійснюватиметься без необхідності проходження відповідного практичного та теоретичного іспитів. Відповідну угоду сьогодні затвердив український Кабмін.

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Нагадаємо, що дію угоди про взаємне визнання водійських посвідчень між Україною та Італією призупинили з 1 червня 2021 року. Але 20 липня було підписано нову Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

За даними Головного сервісного центру МВС України, за період дії попередньої Угоди отримано і опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.

Нова Угода є редакцією попередньої, яка була укладена у 2015 році строком на 5 років.