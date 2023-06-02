Соответствующий документ был подписан от имени Правительства Украины министром внутренних дел Игорем Клименко и министром внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте в Брюсселе.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины, переехавшие на постоянное проживание в Литву, смогут обменять свое украинское водительское удостоверение на литовское без сдачи теоретических и практических экзаменов.

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Так же и граждане Литвы, постоянно проживающие в Украине и имеющие литовское водительское удостоверение, смогут обменять его без сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

Для обмена национальным удостоверением водителя нужно будет только подать документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.

Игорь Клименко приветствовал это Соглашение и выразил убеждение, что взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и Литвой поможет обеспечить права граждан в обеих странах: «Соглашение имеет целью урегулировать вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре».

Ранее для обмена литовского водительского удостоверения гражданам Литовской Республики нужно было сдавать экзамены в сервисных центрах МВД, соответственно украинцам в Литве тоже нужно было сдавать экзамены в соответствующих органах страны.