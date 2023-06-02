Відповідний документ було підписано від імені Уряду України міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та міністром внутрішніх справ Литовської Республіки Агне Білотайте у Брюсселі.

Угода передбачає, що громадяни України, які переїхали на постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів.

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Так само і громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його без складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Для обміну національних посвідчень водія слід буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Ігор Клименко привітав цю Угоду та висловив переконання, що взаємне визнання посвідчень водія між Україною та Литвою допоможе забезпечити права громадян в обох країнах: «Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою».

Раніше для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки було потрібно складати іспити в сервісних центрах МВС, відповідно українцям в Литві теж потрібно було складати іспити у відповідних органах країни.