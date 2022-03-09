Поскольку Белоруссия считается соучастником российской агрессии, имущество белорусских компаний в Украине могут конфисковать. Так случилось с 25 белорусскими грузовиками.

Как сообщает издание "Наша Нива", в ночь на 8 марта украинская сторона изъяла 25 грузовиков с белорусскими номерами в пункте пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе.

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“При попытке выехать из Украины белорусские грузовики разных фирм остановили в отстойниках, после чего нам, водителям, вооруженные пограничники (или, я не знаю, кто это был) приказали оставить машины. Наши места заняли местные водители, которых только для этого привезли, и все. Бумага о конфискации не выдавали, мол – не ко времени.

Я прекрасно понимаю, почему так ведут себя украинцы и почему конфисковали белорусские грузовики. На словах объяснили, что теперь техника будет работать в интересах украинской армии.

Меня интересует только то, как доказать работодателю, что это именно так, если они не дали документы о конфискации. Будем добиваться выдачи бумаг”, – рассказал “Нашей Ниве” один из водителей конфискованных грузовиков.