Оскільки Білорусь вважається співучасником російської агресії, майно білоруських компаній в Україні можуть конфіскувати. Так вже сталось з 25 білоруськими вантажівками.

Як повідомляє видання “Наша Нива”, в ніч на 8 березня українська сторона вилучила 25 вантажівок з білоруськими номерами в пункті пропуску “Ягодин” на українсько-польському кордоні.

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“Під час спроби виїхати з України білоруські вантажівки різних фірм загальмували у відстійниках, після чого нам, водіям, озброєним прикордонникам (чи, я не знаю, хто це був) наказали залишити машини. Наші місця зайняли місцеві водії, яких тільки для цього привезли, і все. Папір про конфіскацію не видавали, мовляв – не на часі.

Я чудово розумію, чому так поводяться українці і чому конфіскували білоруські вантажівки. На словах пояснили, що тепер техніка працюватиме в інтересах української армії.

Мене цікавить лише те, як довести роботодавцю, що це так, якщо вони не віддали документи про конфіскацію. Будемо добиватися видачі паперів”, – розповів “Нашій Ниві” один із водіїв конфіскованих вантажівок.