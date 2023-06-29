Правительство Швейцарии сослалось на политику нейтралитета страны в военных конфликтах.

Эти машины хотели передать для ВСУ Германия и Нидерланды, а Швейцария должна была разрешить этот процесс, поскольку танки принадлежат швейцарской компании Ruag AG. 96 Leopard 1 находятся на хранении в Италии, а перед отправкой в Украину их должны были модернизировать на немецком заводе.

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Сотня Leopard 1 должна была войти в пакет помощи от Нидерландов и Германии, их восстановление планировалось на заводе Rheinmetall, который должен был выкупить эти машины у Ruag AG.

Это не было соглашение между частными компаниями, а правительствами двух стран ЕС. Однако, несмотря на это, Швейцария заблокировала эту помощь. В соответствующем решении швейцарского правительства о причинах отказа отмечено, что это "противоречит действующему законодательству" и привело бы к "корректировке политики нейтралитета".

Отметим, что только одна из палат парламента Швейцарии, Совет кантонов, принял разрешение на реэкспорт вооружения, но это не означает то, что разрешение оформлено. Дело в том, что обе палаты швейцарского парламента равноправны. И кроме решения Совета кантонов, аналогичное решение должен принять и Национальный совет, который в июне проголосовал против другого, но фактически аналогичного по содержанию законопроект под неофициальным названием Lex Ukraine.

Leopard 1A5 находится на вооружении: Греции, Турции, Бразилии, Чили, Эквадора. Фото: Gabriel Orosco

Для Швейцарии это уже не первый случай блокирования реэкспорта вооружения в Украину. И это уже вполне может окончательно разозлить Берлин, столкнувшегося с позицией страны в отношении боеприпасов к зенитным системам Gepard. Ситуация в конце концов разрешилась тем, что их производство начал Rheinmetall.