Уряд Швейцарії зіслався на політику нейтралітету країни у військових конфліктах.

Ці машини хотіли передати до ЗСУ Німеччина та Нідерланди, а Швейцарія мала лише дозволити цей процес, оскільки танки належать швейцарській компанії Ruag AG. Наразі 96 Leopard 1 знаходяться на зберіганні в Італії, а перед відправкою до України їх мали модернізувати на німецькому заводі.

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Сотня Leopard 1 мали увійти у пакет допомоги від Нідерландів та Німеччини, їх відновлення планувалось на заводі Rheinmetall, який й мав викупити ці машини у Ruag AG.

Це не була угода між приватними компаніями, а урядів двох країн ЄС. Однак попри це Швейцарія заблокувала цю допомогу. У відповідному рішенні швейцарського уряду щодо причин відмови зазначено, що це "суперечить чинному законодавству" та призвело б до "коригування політики нейтралітету".

Зазначимо, що наразі лише одна з палат парламенту Швейцарії, Рада кантонів, ухвалила дозвіл на реекспорт озброєння, але це не означає те, що дозвіл оформлено. Річ у тому, що обидві палати швейцарського парламенту рівноправні. Й окрім рішення Ради кантонів аналогічне рішення має прийняти й Національна рада, яка у червні проголосувала проти іншого, але фактично аналогічного за змістом законопроєкт під неофіційною назвою Lex Ukraine.

Leopard 1A5 перебуває на озброєнні: Греції, Туреччини, Бразилії, Чилі, Еквадору. Фото: Gabriel Orosco

Для Швейцарії це вже не перший випадок блокування реекспорту озброєння до України. І це вже цілком може остаточно роздратувати Берлін, який зіткнувся з позицією країни відносно боєприпасів до зенітних систем Gepard. Ситуація зрештою вирішилась тим, що їх виробництво розпочав Rheinmetall.