Сертификация автомобилей в Украине давно превратилась в простую схему заработка для чиновников и предпринимателей. Сертификаты соответствия не дают никакой реальной информации об автомобиле.

Сертификация автомобилей в Украине существует просто как схема заработка. Никаких гарантий того, что автомобиль соответствует установленным в Украине нормам, она не дает.

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Самый простой пример – прохождении сертификации на автомобиле, изначально предназначенном для американского рынка. Американскую оптику, с красными указателями поворотов меняют на европейскую только для сертификации. Но как только нужный документ получен, родные фары возвращают на место. А комплект европейской оптики переставляют на следующую машину. В итоге все "американки" сертифицированы, но указатели поворотов у них все равно красные. По этой схеме работает множество фирм и фиромочек.

С подержанными авто из Евросоюза тоже возникают казусы. К примеру каждый, кто захочет растаможить автомобиль который ранее был зарегистрирован в ЕС, обязан доказать, что машина соответствует нормам Евро2 (или выше). Просто посмотреть на год выпуска или регистации авто в ЕС (там нормы Евро3 действуют с 1995 года) недостаточно.

Сейчас, когда таких машин растамаживается много, получение сертификата превратилось в настоящее испытание. Процедура занимает от одного до нескольких дней и обходится в 1 600-3 500 гривен. При этом в Сети есть предложения по продаже сертификатов "без очереди" за 4 000 - 7 000 гривен. Автомобиль в таком случае никому показывать не нужно.

С новыми европейскими автомобилями ситуация еще смешнее. Украинские специалисты должны обязательно проверить качество кожаной обшивки кресел нового Mercedes Benz и убедится в работоспособности тормозных механизмов нового Bentley. Без таких проверок выпускать подобные машины на украинские дороги запрещено. Как бы смешно это не звучало.

Разрешить эту абсурдную (но весьма прибыльную для некоторых) ситуацию можно было бы автоматическим признанием европейского сертификата соответствия. Но украинские чиновники против – они требуют от ЕС взаимного признания сертификатов. По их мнению ЕС дожжен признавать сертификаты выданные в Украине, несмотря на то, что это фикция!

"Я давно говорю об автоматическом признании европейского сертификата (практически та же отмена) и лоббирую в ВР и КМУ соответствующие изменения", – говорит директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Зачем нашим доморощенным сертификаторам проверять опасный ли для украинцев Мерседес? Это уже давно в ЕС сделали! Но все упирается в то, что наши власти требуют взаимного признания сертификатов. Мол, Украина признает сертифиикат ЕС, а ЕС признает сертификат Украины. Но ЕС отказывается признавать наши сертификаты. Договор о взаимном признании у нас подписан только с Вьетнамом и еще с кем-то, тут наши власти уперлись, ЕС тоже".

"Меня возмущает этот беспредел. Если бы в Украине было хотя бы 50 органов сертификации, то они бы конкурировали, демпинговали бы и стоимость сертификата была бы 200-300 грн. Раньше их было 116, сейчас оставили 6-7 и это монополия", – говорит Олег Назаренко, комментируя цены на получение сертификатов.

Реальный опыт получения сертификата на автомобиль, который ранее был зарегистрирован в ЕС, зафиксирован на видео:



Данное видео оказалось весьма резонансным. Автора даже пригласили в Министерство инфраструктуры. Там он снял еще одно видео на эту же тему: