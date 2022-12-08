Об этом идет речь в обновленном списке правительства ФРГ военной помощи Украине.

В ноябре правительство ФРГ передало Украине первую партию из 30 бронированных машин Dingo. Они встали на вооружение Десантно-штурмовых войск. Сейчас речь идет о новой партии из 20 машин.

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Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставила армии Германии более 1000 боевых бронированных машин Dingo 2.

Бронемашины выпускались в 16 конфигурациях, в т.ч. разведывательной, патрульной, командно-штабной машины, машины радиационной химической и биологической разведки, санитарной, самоходной мастерской, БРЭМ и т.д.

12,5-тонная Dingo 2 оснащена дизельным двигателем Mercedes-Benz Daimler AG мощностью 215 л.с. и может развивать максимальную скорость 90 км/ч. Броневик способен транспортировать полезную нагрузку весом до 2,5 т, имеет запас хода на одной заправке до 1000 км.

В конфигурации БТР машина перевозит экипаж из двух человек, включая водителя и командира и до 6 человек десанта. Dingo может быть вооружен боевым модулем FLW-100/FLW-200 с одним 7,62 мм или 12,7 мм пулеметом, установленным на крыше корпуса.

Германия также добавила в список будущей помощи Украине следующее оружие: