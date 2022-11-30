Йдеться про роботизовану платформу THeMIS, яка допоможе зберегти життя військовим.

Міністерство оборони Німеччини профінансує постачання Збройним Силам України наземних роботизованих систем THeMIS, повідомляє компанія-виробник цієї системи.

Розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics, а також німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на постачання Україні 14 наземних роботизованих систем THeMIS.

Нагадаємо, як ми тестували робот THeMIS

Сім з них будуть призначені для евакуації поранених (їх ЗСУ отримають вже до кінця цього року), а ще сім – у конфігурації для розчищення маршрутів (поставка в 2023 році). Такі терміни пов’язані з необхідністю встановлення корисного навантаження для цієї конфігурації від французького виробника CNIM Systèmes Industriels.

Як відзначили у Milrem Robotics, автоматизація задач евакуації та розчищення маршруту "дозволяє знизити небезпеку і залишити більшу кількість військових у безпечній зоні або ж виконувати важливіші задачі.



Нагадаємо, що ЗСУ вже знайомі з цією зброєю – безпілотна платформа THeMIS була закуплена для ЗСУ у рамках проекту "Журавель", який заснований нардепом Петром Порошенком та волонтерами з формування "Госпітальєри", і новітня зброя вже пройшла випробування.