Речь идет о роботизированной платформе THeMIS, которая поможет сохранить жизнь военным.

Министерство обороны Германии профинансирует поставки Вооруженным Силам Украины наземных роботизированных систем THeMIS, сообщает компания-производитель этой системы.

Разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку Украине 14 наземных роботизированных систем THeMIS.

Напомним, как мы тестировали робот THeMIS

Семь из них будут предназначены для эвакуации раненых (их ВСУ получат уже до конца этого года), а еще семь – в конфигурации для расчистки маршрутов (поставка в 2023 году). Такие сроки связаны с необходимостью установки полезной нагрузки для этой конфигурации от французского производителя CNIM Systèmes Industriels.

Как отметили в Milrem Robotics, автоматизация задач эвакуации и расчистки маршрута "позволяет снизить опасность и оставить большее количество военных в безопасной зоне или выполнять более важные задачи".



Напомним, что ВСУ уже знакомы с этим оружием – беспилотная платформа THeMIS была закуплена для ВСУ в рамках проекта "Журавель", основанного нардепом Петром Порошенко и волонтерами по формированию "Госпитальеры", и новейшее оружие уже прошло испытания.