Про це йдеться в оновленому списку уряду ФРН військової допомоги Україні.
У листопаді уряд ФРН передав Україні першу партію з 30 броньованих машин Dingo. Вони стали на озброєння Десантно-штурмових військ. Зараз йдеться про нову партію з 20 машин.
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Компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставила армії Німеччини понад 1000 бойових броньованих машин Dingo 2.
Бронемашини випускалися у 16 конфігураціях, у т.ч. розвідувальної, патрульної, командно-штабної машини, машини радіаційної хімічної та біологічної розвідки, санітарної машини, самохідної майстерні, БРЕМ тощо.
12,5-тонна Dingo 2 оснащена дизельним двигуном Mercedes-Benz Daimler AG потужністю 215 к.с. та може розвивати максимальну швидкість 90 км/год. Броньовик здатен транспортувати корисне навантаження вагою до 2,5 т, має запас ходу на одній заправці – до 1000 км.
У конфігурації БТР машина перевозить екіпаж із двох осіб, включаючи водія та командира, та до 6 осіб десанту. Dingo може бути озброєна бойовим модулем FLW-100/FLW-200 з одним 7,62 мм або 12,7 мм кулеметом, встановленим на даху корпусу.
Німеччина також додала до списку майбутньої допомоги Україні наступну зброю:
- 18 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155;
- 80 пікапів;
- 90 засобів протидії дронам;
- 7 вантажівок 8×6 зі змінною системою завантаження
- 2 танкових тягачі M1070 Oshkosh.