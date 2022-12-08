Про це йдеться в оновленому списку уряду ФРН військової допомоги Україні.

У листопаді уряд ФРН передав Україні першу партію з 30 броньованих машин Dingo. Вони стали на озброєння Десантно-штурмових військ. Зараз йдеться про нову партію з 20 машин.

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Компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставила армії Німеччини понад 1000 бойових броньованих машин Dingo 2.

Бронемашини випускалися у 16 ​​конфігураціях, у т.ч. розвідувальної, патрульної, командно-штабної машини, машини радіаційної хімічної та біологічної розвідки, санітарної машини, самохідної майстерні, БРЕМ тощо.

12,5-тонна Dingo 2 оснащена дизельним двигуном Mercedes-Benz Daimler AG потужністю 215 к.с. та може розвивати максимальну швидкість 90 км/год. Броньовик здатен транспортувати корисне навантаження вагою до 2,5 т, має запас ходу на одній заправці – до 1000 км.

У конфігурації БТР машина перевозить екіпаж із двох осіб, включаючи водія та командира, та до 6 осіб десанту. Dingo може бути озброєна бойовим модулем FLW-100/FLW-200 з одним 7,62 мм або 12,7 мм кулеметом, встановленим на даху корпусу.

Німеччина також додала до списку майбутньої допомоги Україні наступну зброю: