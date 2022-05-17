Чехия договорилась с Германией о схеме, по которой Украина может получить минимум две роты Т-72.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова публично заявила – ее страна готова передать Вооруженным Силам Украины свою бронетехнику советского производства, если Германия взамен передаст свои танки Leopard 2. Решение нашлось буквально за 4 дня.

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Чешские СМИ пишут, что правительства Германии и Чехии готовятся заключить контракт на поставку 20 танков Leopard 2А4 и 40 танков Leopard 2А7, которые придут на замену Т-72 в строю чешской армии.

Если подробнее – 20 танков Leopard 2А4 из наличия бундесвера Чехия получит бесплатно, производство и поставка других 40 танков Leopard 2А7 будут оплачены по отдельному контракту. Другие детали этого соглашения остаются неизвестны, в частности сроки поставки.

Но заданные параметры позволяют предполагать, что после передачи Leopard 2А4 Чехия высвободит для Украины минимум две роты (20) танков типа Т-72.

По данным справочника The Military Balance за 2021 год, армия Чехии имеет в строю 30 танков T-72M4CZ (+ 89 танков типа Т-72 на хранении) и 120 БМП-2 (+ 98 единиц БМП-1 и 65 единиц БМП-2 на хранении).