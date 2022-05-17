Чехія домовилась з Німеччиною про схему, за якою Україна може отримати мінімум дві роти Т-72.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова публічно заявила – її країна готова передати Збройним Силам України свою бронетехніку радянського виробництва, якщо Німеччина натомість передасть свої танки Leopard 2. Рішення знайшлось буквально за 4 дні.

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Чеські ЗМІ пишуть, що уряди Німеччини та Чехії готуються укласти контракт на поставку 20 танків Leopard 2А4 та 40 танків Leopard 2А7, які прийдуть на заміну Т-72 в строю чеської армії.

Якщо детальніше - 20 танків Leopard 2А4 із наявності бундесверу Чехія отримає безплатно, виробництво та поставка інших 40 танків Leopard 2А7 будуть оплачені за окремим контрактом. Інші деталі цієї угоди лишаються невідомі, зокрема строки поставки.

Але задані параметри дозволяють припускати, що після передачі Leopard 2А4 Чехія вивільнить для України мінімум дві роти (20) танків типу Т-72.

За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, армія Чехії має в строю 30 танків T-72M4CZ (+ 89 танків типу Т-72 на зберіганні) та 120 БМП-2 (+ 98 одиниць БМП-1 та 65 одиниць БМП-2 на зберіганні).