Прирост рынка новых авто в Украине за июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил 4,7%.

Из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19, продажи новых автомобилей в странах Европы существенно упали. И в июне они еще не восстановились. В отличие от Украины – у нас объем рынка новых авто невелик и составляет около 7 тысяч автомобилей в месяц. И продажи во время карантина сильно не уменьшились.

Более того, в июне отечественный авторынок продемонстрировал даже небольшой рост – было продано 7,1 тысячи новых легковых авто, что на 4,7% больше, чем в июне 2019 года, сообщил в своей заметке гендиректор ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко.

Рынок новых легковых автомобилей в Европе

Такой результат неожиданно оказался лучшим в Европе, хотя по общему объему рынка новых легковых авто наша страна находится на 22 месте, рядом со Словенией и Словакией – странами, население который составляет 2 – 5,5 миллиона человек.

Второй страной Европы, которая продемонстрировала рост авторынка в июне, оказалась Франция – +1,2%. Во всех остальных странах – спад.

Напомним, что европейские электромобили начали вытеснять американские.