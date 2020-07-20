Приріст ринку нових авто в Україні за червень 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого склав 4,7%.

Через карантин, пов'язаний із пандемією COVID-19, продажі нових автомобілів в країнах Європи суттєво впали. І в червні вони ще не відновилися. На відміну від України – у нас обсяг ринку нових авто невеликий і складає близько 7 тисяч автомобілів на місяць. Та й продажі в карантин сильно не зменшились.

Більше того, в червні вітчизняний авторинок продемонстрував навіть невеликий ріст – було продано 7,1 тисячі нових легкових авто, що на 4,7% більше, ніж у червні 2019, повідомив у своєму дописі гендиректор асоціації автоімпортерів Олег Назаренко.

Ринок нових легкових автомобілів в Європі

Такий результат несподівано виявився кращим у Європі, хоча за загальним обсягом ринку нових легкових авто наша країна знаходиться на 22 місці, поряд з Словенією та Словаччиною – країнами, населення який становить 2 – 5,5 мільйонів чоловік.

Другою країною Європи, яка продемонструвала ріст авторинку у червні, виявилась Франція – +1,2%. У всіх інших країнах – спад.

Нагадаємо, що європейські електромобілі почали витісняти американські..