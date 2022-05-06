Чиновники наконец-то убрали ряд бюрократических процедур, которые создавали преграды для поставки топлива в Украину.

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

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Ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях – полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы.

“Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу. В дальнейшем продолжим нашу работу по упрощению грузовых перевозок и созданию максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов”, — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как это работает?

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы. Заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.