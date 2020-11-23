Украина поднялась на 20 позиций в мировом рейтинге качества дорог.

В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге “качества дорог" – сейчас занимаем 126 место.

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Рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям:

в рейтинге “Транспорт" получили +12 позиций (занимаем 73 место);

в рейтинге “Доступ к рынку и инфраструктура" получили +10 позиций (занимаем 77 место).

В целом же в рейтинге Индекса процветания сейчас Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом.

The Legatum Prosperity Index (индекс процветания) - это интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и тому подобное. Его ежегодно составляет образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Напомним, в 2020 году, по информации главы Укравтодора Александра Кубракова, работы выполнены на 3 900 км дорог государственного значения. Общая протяженность украинских дорог составляет около 170 тыс км.