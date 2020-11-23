Україна піднялась на 20 позицій у світовому рейтингу якості доріг
У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу “якості доріг" – наразі займаємо 126 місце.
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Зростання за цим критерієм також дозволило посилити позиції за більш загальними показниками:
- у рейтингу “Транспорт" здобули + 12 позицій (займаємо 73 місце);
- у рейтингу “Доступ до ринку та інфраструктура" здобули + 10 позицій (займаємо 77 місце).
У цілому ж у рейтингу Індексу процвітання наразі Україна займає 92 позицію, таким чином здобувши +4 позиції, порівняно з 2019 роком та +19 позицій, порівняно з 2018 роком.
The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) – це інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо. Його щорічно укладає освітній аналітичний центр Legatum Institute.
Нагадаємо, у 2020 році за інформацією Голови Укравтодору Олександра Кубракова роботи виконані на 3 900 км доріг державного значення. Загальна протяжність українських доріг складає близько 170 тис км.