Количество электронных полисов ОСАГО уже достигло почти 2 млн.

Страховщики ОСАГО за 8 мес. текущего года заключили 1,95 млн. электронных договоров. Это на 208% больше, чем за тот же период 2019-го.

Читайте также: Когда страховая компания может отказать в выплате: список причин

Сумма премий по электронным договорам составила 1,65 млрд. грн., увеличившись на 265% от показателей января-августа 2019.

Общее количество электронных договоров с начала работы системы (с февраля 2018) составляет 3,3 млн. шт., сумма премий – 2,7 млрд. грн.

Также интересно: Какой штраф за езду без страховки