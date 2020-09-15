Количество электронных полисов ОСАГО уже достигло почти 2 млн.
Страховщики ОСАГО за 8 мес. текущего года заключили 1,95 млн. электронных договоров. Это на 208% больше, чем за тот же период 2019-го.
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Сумма премий по электронным договорам составила 1,65 млрд. грн., увеличившись на 265% от показателей января-августа 2019.
Общее количество электронных договоров с начала работы системы (с февраля 2018) составляет 3,3 млн. шт., сумма премий – 2,7 млрд. грн.
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