Кількість електронних полісів ОСЦПВ вже майже сягнула 2 млн.

Страховики ОСЦПВ за 8 міс. поточного року уклали 1,95 млн. електронних договорів. Це на 208% більше, ніж за той самий період 2019 р.

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Сума премій за електронними договорами склала 1,65 млрд. грн., збільшившись на 265% до показників січня-серпня 2019 р.

Загальна кількість електронних договорів з початку роботи системи (з лютого 2018 р.) становить 3,3 млн. шт., сума премій – 2,7 млрд. грн.

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