Премиум-сегмент автомобильного рынка в Украине продолжает расти очень быстрыми темпами.

За первые пять месяцев текущего года в Украине было продано 5,2 тыс. новых легковых автомобилей премиального сегмента. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

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По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году именно этот сегмент стал основным драйвером роста в нашей стране, демонстрируя усиление спроса в 2,3 раза.

Если в прошлом году за первые 5 месяцев доля автомобилей Premium сегмента составляла 14,5% нового авторынка, то в текущем году таких автомобилей уже стало больше 22%. Рост на 130%, когда в целом по рынку новых легковушек продажи выросли на 51%.

Интересно, что в сегменте кроссоверов и внедорожников доля премиальных автомобилей еще выше – 23,2% против 16,3% год назад.

В этом году наиболее популярными автомобилями Premium-сегмента в Украине стали автомобили BMW: каждый третий проданный премиальный автомобиль – именно баварского бренда. Рост продаж тоже впечатляет – более чем в 3,3 раза. На втором месте автомобили Mercedes-Benz с двухкратным ростом. На третье место вышли автомобили Lexus, прибавившие более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Также прибавляют в продажах почти все ТОП-модели премиального сегмента. В ТОПе, конечно, кроссоверы: Mercedes-Benz GLE (+144%), BMW X7 (+383%), BMW X5 (+158%).

Заметим, что наибольшая доля Premium в нашей стране зафиксирована в Одессе и области – 35% авторынка. То есть даже больше, чем каждый третий автомобиль в Одесской области - из премиального сегмента. Также более высокие показатели зафиксированы во Львовской области (28%), Волыни (26%) и Киеве (24%).